Barça, Valverde : "Oublier le match aller"

L'entraineur barcelonais Ernesto Valverde a demandé à ses joueurs de ne pas se reposer sur leur acquis du match aller, mardi contre Liverpool.

En demi-finale retour de la Ligue des Champions, le Barça défie chez lui mardi soir. Victorieux 3-0 lors de la première manche, les Catalans se présentent à ce rendez-vous avec la confiance et le mental au plus haut. Et mieux vaut assurément être dans cette configuration plutôt que celle des Reds. Toutefois, pour l'entraineur barcelonais, Ernesto Valverde, il est important d'oublier le résultat d'il y a une semaine pour ne pas vivre une mauvaise surprise.

En Ligue des Champions, il y a souvent eu des remontadas par le passé. Et le Barça en a subi une pas plus tard que la saison dernière face à la Roma. Le souvenir de ce désastre est encore frais, et Valverde veut tout faire pour que cette mésaventure ne se répète pas. ''On doit faire ce match sans prendre en compte celui de l'aller. On pense seulement à gagner ici, a-t-il lancé. Si on ne pense pas comme ça ce serait une erreur de notre part. Il faut jouer le match comme si rien ne s'était passé avant. Ce sera difficile car on sait que Liverpool met beaucoup de pression chez lui et que les supporters seront là pour eux.''

Malgré l'écart important enregistré lors du match aller, Valverde juge toujours que Liverpool est une très grande équipe, capable de n'importe quel exploit : "Liverpool est une équipe extraordinaire, nous sommes conscients qu'ils peuvent gagner comme nous l'avons fait. C'est difficile d'être apaisé. L'année dernière nous n'étions pas bien mais le football donne la chance de se rattraper.''

"On veut qu'ils soient au complet"

Valverde se méfie aussi de l'atmosphère d'Anfield, un stade qui peut être d'un grand appui à son équipe : "on doit jouer avec tous ces éléments et on sait que ce sera une grande ambiance mais comme cela l'a été à Old Trafford, à San Siro et beaucoup d'autres stades. Demain c'est un jour important et on ne doit penser qu'à cela. Rien n'est écrit, il va falloir le faire... c'est pour ça qu'on va jouer pour gagner".

Liverpool se présentera diminué à ce match puisqu'il sera privé de Firmino et de Salah. Et il y a aussi possibilité que Van Dijk manque à l'appel. Ce sont de bonnes nouvelles pour le Barça, mais l'entraineur blaugrana refuse de s'en réjouir : " Ce sont des joueurs importants pour eux. On veut qu'ils récupèrent tous, Firmino, Salah... ça aurait été extraordinaire de les voir tous sur le terrain mais c'est un problème qui préoccupe tous les entraineurs. L'absence de Dembélé est un grand problème pour nous car c'est un match où il aurait été important quand il aurait eu des espaces".