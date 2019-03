Barça, Valverde : "La Liga n'est pas jouée et elle ne sera pas jouée samedi"

L'entraîneur du Barça aborde le deuxième Clasico de la semaine avec une grande détermination.

Le Barça a signé une victoire pleine de réalisme dans la seconde manche des demi-finale de la Coupe du Roi contre son grand rival madrilène.

Trois jours plus tard, les deux géants se retrouvent pour une revanche attendue en championnat. Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, reste très prudent après le premier succès de la semaine.

"Nous ne pensons pas à ce qu'une nouvelle défaite pourrait supposer pour l'adversaire. Le Real (3e) est un rival direct et nous aimerions qu'il ne gagne pas. Et une victoire serait pour nous un coup de fouet. Mais n'oublions pas que d'autres équipes sont en course pour le titre, l'Atlético n'est qu'à sept points. La Liga n'est pas jouée et elle ne sera pas jouée indépendamment du résultat de samedi. [...] Ce sera un match difficile, comme mercredi, et tout peut arriver. Nous essaierons de faire pencher la balance de notre côté, mais avoir gagné le premier match ne nous garantit rien pour le second", a expliqué le technicien espagnol en conférence de presse, dans des propos relayés par L'Equipe.

Valverde ne cache pas qu'une rotation est envisagée dans cette période surchargée. "Il est possible que je fasse des changements, nous verrons. À ce stade de la saison, ces deux Clasicos représentent deux gros efforts, qu'il faut bien gérer. [...] Les matches s'enchaînent et il faut répondre présent à chaque fois. Pour le moment, cela se passe bien pour nous mais la saison est longue. [...] Pour l'instant, nous n'avons gagné aucun titre. Nous sommes en finale (de Coupe) avec la possibilité de gagner un titre contre Valence. En Liga, nous sommes premiers mais il reste de nombreux matches, contre de grands adversaires. On ne peut commencer à penser au doublé que quand on a déjà un titre, et au triplé quand on en a deux. Pour l'instant, nous n'en avons aucun".

Enfin, l'entraîneur du Barça a tenu des propos élogieux envers Ousmane Dembélé, décisif mercredi soir. "Il y a des joueurs comme lui qui doivent prendre des risques, parce que ce sont des attaquants, des joueurs de déséquilibre, des dribbleurs. Ils ont un taux de perte de balle supérieur, mais ils font la décision dans les derniers mètres. Je crois que Dembélé nous apporte beaucoup, il a une facilité incroyable pour dribbler et il est rapide. Nous espérons qu'il puisse faire la différence et que ses réussites éclipsent ses pertes de balle".

Il y a trois jours, le technicien avait déjà distribué les bons points pour son attaquant. "C'est un joueur qui se débrouille bien sur les deux ailes. En première période, il n'a pas été très à l'aise avec le ballon mais en seconde, il a pris l'espace. Et quand il prend l'espace, c'est un joueur très fort". Enfin, le technicien a salué la performance de Luis Suarez, auteur d'un doublé après plusieurs prestations décevantes. "C'est un joueur très persévérant. Quand il est dans la surface, il se donne à 200 % parce qu'il a une relation spéciale avec le but. Il répond toujours présent".