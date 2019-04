Barça, Valverde juge Liverpool : "Une attaque extraordinaire"

Les "accès de folie" de sont particulièrement redoutés par le coach du Barça Ernesto Valverde, lequel s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse d'avant-rencontre ce mardi avant le choc entre deux équipes très offensives en demi-finales aller de la prévu ce mercredi soir à 21h.

"Une équipe redoutable"

L'ancien coach de l' redoute surtout la propension qu'ont les Reds cette saison à instiller de la folie dans un match, ce qui demande une concentration de tous les instants pour la défense adverse. Le coach espagnol en a d'ailleurs profité pour exhorter ses hommes à éviter toute distraction induite par le caractère imprévisible d'un adversaire décidément pas comme les autres :

"C'est une équipe redoutable, avec une attaque extraordinaire, avec un niveau de pressing et de rythme très élevé. On ne peut pas avoir de moment de distraction, pas même 10 minutes, parce que Liverpool a des accès de folie où, pendant 15 minutes, ils essaient de tout renverser. Souvent, ils y parviennent", a détaillé Valverde.

Le tacticien ibérique ne voit pas 36 solutions face au style si peu orthodoxe des Merseysiders : "Il faut avoir une réponse à cette capacité de Liverpool à pousser, à pousser fort, à t'acculer contre ta cage. Il faut savoir surmonter ce pressing", analyse-t-il.

Valverde en a profité pour donner des nouvelles de son virtuose Leo Messi avant ce choc face aux Reds : "Messi va bien. Il est vrai que ce mois-ci , il s’est reposé plus que les autres, mais aussi parce que nous avons eu trois matches chaque semaine. C’était chargé et nous voulions clore la course au titre. Nous l’avons. Ils sont prêts pour cette demi-finale, lui et tous les autres", a précisé l'entraîneur du Barça.