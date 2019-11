Barça, Valverde : "Il est normal que les supporters soient exigeants"

Ernesto Valverde, le coach du Barça, est revenu sur les critiques dont il fait l'objet ces derniers temps.

Ernesto Valverde a indiqué qu'il comprenait pourquoi certains supporters de Barcelone avaient sifflé les Catalans après le match nul 0-0 contre Slavia Prague.

Le Barça neutralisé par le Slavia

L'entraîneur des Blaugrana a expliqué que ses joueurs n'avaient pas réussi à convertir leurs occasions en buts et qu'il était normal que les supporters attendent plus des Catalans.

"Les gens peuvent demander [plus]", a déclaré Valverde après le match. "Vous aimez toujours gagner. Aujourd’hui, la vérité est que nous n’avons pas converti les occasions nettes que nous avons eues. Ils ont créé un danger quand ils nous ont pris la balle, sans créer d'opportunités nettes, parce qu'ils sont sortis très vite contre nous en contre-attaque. Nous n'avons pas pu transformer la domination que nous avions en opportunités.", a-t-il ajouté.

Barcelone a enregistré une nouvelle performance médiocre après avoir perdu 3-1 à samedi, et Valverde a reconnu que la pression montait de plus en plus au sein de son équipe.

"L'autre jour, nous avons perdu contre Levante et nous comprenons que ce n'était pas l'un de nos meilleurs matchs. Celui d'aujourd'hui. Nous n'avons pas joué deux matchs parfaits et nous savons qu'il y a beaucoup de pression sur l'équipe et que nous devons rebondir.", a ainsi admis le boss du Barça en conférence de presse dans des propos relayés par Marca.