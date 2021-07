Barça - Un espoir refoule le club et signe en Allemagne

Selon les informations de Sport, un espoir du FC Barcelone aurait refusé de signer professionnel en Catalogne pour rejoindre le Bayer Leverkusen.

En attendant d’être fixé pour Ilaix Moriba, mis au placard après avoir refusé plusieurs offres de prolongation, le FC Barcelone sait à quoi s’en tenir pour Iker Bravo (16 ans), attaquant des Cadete A qui aurait dit oui au Bayer Leverkusen selon les informations de Sport.

En fin de contrat depuis le 30 juin dernier, l’espoir a vu sa direction lui proposer une place en Juvenil B, et non en Juvenil A comme c’est le cas pour les joueurs les plus prometteurs.

La Bundesliga, l’eldorado des jeunes ?

Déçu par ce manque de confiance, Bravo a préféré faire ses valises et dire oui au Bayer, où il devrait à terme intégrer l’équipe première afin de fouler les pelouses de Bundesliga. Un choix également fait par de nombreux espoirs français au cours des dernières années : Thuram, Diaby ou Nkunku, pour ne citer qu’eux.

Et à l’instar des Français, le joueur formé à La Masia aurait lui aussi pu signer pour des écuries plus «huppées» comme la Juventus ou la Roma, qui sont venues aux renseignements pour l’espoir, mais le Bayer a été plus rapide. Et surtout plus convaincant.