Barça : Un défenseur pour faire plaisir à Messi

Selon la presse espagnol, le Barça va investir sur un défenseur de talent pour faire plaisir à Leo Messi.

Le FC Barcelone souhaite renforcer sa défense cet été et aurait jeté son dévolu sur le défenseur central de l'Ajax, Lisandro Martinez, selon les médias italiens.

Le défenseur argentin a rejoint l'équipe d'Eredivisie en 2019 en provenance de Defensa y Justicia et depuis son arrivée à Amsterdam, il a disputé un total de 41 matchs.

Selon TuttoMercatoWeb, ses performances avec l'Ajax ont piqué l'intérêt de Barcelone et les négociations entre les deux parties ont déjà commencé.

L'Ajax est prêt à accepter 25 millions d'euros pour Martinez, des clubs européens tels que l'AC Milan, la Lazio et le Paris Saint-Germain ayant déjà été liés au défenseur de 23 ans.

Cette recrue se ferait dans l'optique de rassurer Leo Messi. On connaît désormais les fortes exigences de l'attaquant argetin pour rester au sein du FC Barcelone, lui qui sera en fin de contrat en juin prochain.

En effet, Leo Messi prendra une décision sur son avenir à la fin de la saison. Et il le fera sur la base du projet que Barcelone lui présentera, y compris le côté financier, lui qui a besoin de jouer dans une équipe compétitive.

Et cela signifie une équipe qui a de réelles chances de remporter la Ligue des champions. Quelque chose qu'il n'a pas fait au cours des six dernières années. Messi en a assez des fausses promesses et ne laissera pas les émotions l'emporter selon le quotidien sportif catalan SPORT.

Alors que les dirigeants du Barça ont reçu le clan Erling Haaland ce jeudi, il apparait clair que le club catalan se montrera ambitieux au mercato.