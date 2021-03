Barça, Todibo "espère fortement" rester à Nice

Le défenseur central français, prêté par le FC Barcelone, n'est pas du tout contre l'idée de rester sur le long terme chez les Aiglons.

Recruté en janvier 2019 par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a depuis énormément voyagé et été prêté à plusieurs reprises. Le défenseur central formé à Toulouse a été prêté à Schalke 04, à Benfica et désormais à l'OGC Nice. En l'absence de Dante en défense, le joueur 21 ans s'avère être une recrue très importante pour les Aiglons et constitue une paire très prometteuse aux côtés de William Saliba, prêté par Arsenal.

Titularisé à cinq reprises depuis son arrivée, Jean-Clair Todibo n'a manqué qu'un seul match en Ligue 1. Le défenseur central peut enfin jouer avec régularité et progresser pour confirmer tout le potentiel entrevue par le FC Barcelone lors de sa signature en janvier 2019. Mais, le défenseur formé à Toulouse n'a pas forcément une attache particulière avec le club catalan. Prêté par le Barça jusqu'en juin prochain, Jean-Clair Todibo a admis en conférence de presse avant le match contre Nîmes qu'il se voit bien rester à Nice, mais pour cela, il va devoir être bon sur le terrain.

"Je me sens épanoui dans ce groupe. J’avais envie d’etre ici et ça s’est senti. Je me projette ici sur du long terme. Je sens un groupe cohérent" Je ne sais pas si c’est acté (pour la saison prochaine) mais c’est une ambition. C’est l’objectif que l’on s’est donné. En tout cas, c’est celui que je me suis donné. Du coup je l’espère fortement. Mes performances individuelles feront que je reste ici ou non. Rien n’est acté. Les matches du Barça ? Sans vous mentir, je ne m’y intéresse pas forcément. Aujourd’hui je suis un joueur de Nice, je ne suis pas un joueur de Barcelone", a expliqué Todibo.

"Une nouvelle remontada ? Ce n'est pas mon problème"

L'article continue ci-dessous

"Je regarde de temps en temps les matchs quand mes compères français jouent comme Ousmane Dembélé, Clément Lenglet ou Samuel Umtiti. Je regarde juste parce que je les considère comme des amis. Mais après je ne suis pas forcément. Je suis focus (sic) sur l’OGC Nice, c’est le plus important pour moi. Cela sert à quoi de rêver de jouer dans la défense du Barça quand le week-end je joue contre Rennes ou Nîmes. C’est plus important de se focaliser sur ces matchs-là. Ce sont ces matchs qui nous rapportent des points à Nice", a ajouté le défenseur de l'OGC Nice.

Visiblement totalement détaché émotionnellement du FC Barcelone, le défenseur de 21 ans a été interrogé sur la possibilité de voir son ancien club réaliser une nouvelle "remontada" contre le PSG en Ligue des champions, ce à quoi il a répondu sans langue de bois : "Franchement cela ne m’intéresse pas du tout. J’espère pour eux qu’ils feront une remontada. Ils la font, ils ne la font pas… tant pis. Ce n’est pas mon problème entre guillemets."

Jean-Clair Todibo veut désormais que l'OGC Nice confirme après le succès contre Rennes et a encensé Hicham Boudaoui : "Contre Rennes on a senti ce nouvel état d’esprit, cette prise de conscience. On était beaucoup plus hargneux pour gagner le match. Boudaoui je l’appelle la pépite. Je ne le connaissais pas avant d’arriver ici. Il est a l’aise techniquement, il nous aide à ressortir les ballons. Il sait tout faire".