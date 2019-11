Barça - Thierry Henry avait été sondé pour remplacer Ernesto Valverde

D’après Mundo Deportivo, le Barça a un temps pensé à Thierry Henry pour succéder à Ernesto Valverde.

Décidément, la carrière d’entraîneur de Thierry Henry est plutôt originale. Les débuts respiraient pourtant la logique avec une première expérience dans le club qui l’a lancé avec les professionnels, l’AS , mais l’aventure a tourné court. Et quelques mois plus tard, l’ancien international français a pris la route… du Canada, pour rejoindre l’Impact Montréal.

Une carrière d’entraîneur on ne peut plus originale, vous dit-on. Et celle-ci aurait pu être encore plus folle car Henry a bien failli démarrer… au , dont il a fait les beaux jours en tant que joueur de 2007 à 2010.

Car oui, selon les informations du Mundo Deportivo, le club catalan a sondé Henry, vraisemblablement au début de la saison 2018-2019, pour éventuellement remplacer Ernesto Valverde. À l’époque, le technicien espagnol n’avait toujours pas prolongé, et son homologue tricolore était alors libre de tout contrat.

Licenciement d'Henry, prolongation de Valverde : en 2019, tout s'enchaîne

Problème, Henry a rejoint l’AS Monaco dès le mois d’octobre pour succéder à Leonardo Jardim, et Valverde a finalement prolongé en février 2019, quelques semaines après… le licenciement du génie de l’intérieur du pied. Une mauvaise expérience monégasque qui a d’ailleurs conforté les dirigeants barcelonais dans leur choix.

Un regret que le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de gardera certainement longtemps. Commencer dans l’un de ses anciens clubs n’est jamais facile, certes, mais il aurait été plus simple de le faire dans une équipe blaugrana solide que dans celle de l’ASM en perdition. Malgré tout, il n’est bien évidemment pas exclu de voir Henry revenir un jour à Barcelone.