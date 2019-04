Barça, Ter Stegen : "On ne jouera pas comme le PSG"

Marc André Ter Stegen, le gardien du Barça, est convaincu que le Barça ne commettra pas la même erreur que Paris face à Manchester.

Le Barça a dominé mercredi dernier Manchester United en quarts de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Même acquise sur la plus courte des marges, cette victoire place les Catalans en position très favorable pour un passage dans le dernier carré.

La seconde manche de cette confrontation est programmée mardi soir. Logiquement, les hommes d'Ernesto Valverde s'avancent à ce rendez-vous en étant confiants. Confiants mais en même temps prudents. Selon les dires de Marc André Ter Stegen lors du point-presse d'avant-match, il n'y a aucun risque pour que les champions d' tombent dans le même piège que le PSG.

En 8es de finale, Paris s'était fait sortir par MU après un match retour au scénario catastrophique. Le bel avantage acquis à l'aller s'était évaporé et le but de Marcus Rashford inscrit sur pénalty à la 93e a sonné le glas des ambitions franciliennes dans cette compétition. "Nous n'allons pas révéler ce que nous planifions de faire, mais nous jouons différemment du PSG. est très dangereux et nous ne pouvons pas oublier que notre avantage est très petit, nous devons être entreprenants et créer un danger, saisir le ballon et créer des chances pour marquer et les pousser à la faute".

"Ne pas revivre l'échec de la Roma"

Les Barcelonais sont déterminés, notamment pour effacer le fiasco de la saison écoulée contre la Roma. "Nous n'avons pas beaucoup parlé de ça, mais on se souvient que ça a été dur. De toute façon nous sommes déjà ici et nous sommes arrivés là où nous sommes. Nous voulons que cela ne se reproduise plus, nous devons avancer et demain nous chercherons à signer une belle victoire et ravir nos fans", a lâché le portier allemand.

Pour finir, Ter Stegen s'est exprimé sur la possibilité d'assurer un triplé. Cette perspective enchante les Barcelonais, mais ils prennent les matches les uns après les autres, sans songer à répéter l'exploit de 2009. "Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années et les joueurs sont différents de ceux qui ont remporté le dernier triplé. En tout peut arriver comme nous l'avons vu ces dernières années, nous pensons seulement à montrer que nous sommes supérieurs à United et pour cela nous devons les battre et le faire à notre manière. "