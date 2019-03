Barça - Suarez prêt pour le derby, Messi incertain

Forfait avec l'Uruguay, Luis Suarez est dans le groupe catalan pour affronter l'Espanyol. Absent face au Maroc, Lionel Messi est incertain.

Barcelone accueille l' ce samedi (16h15) dans le cadre de la 29e journée de , avec l'objectif de faire un pas de plus vers le titre de champion d' . A 10 journées du terme, les Catalans sont en tête avec 10 points d'avance sur l' , leur dauphin. Des Madrilènes qui se déplaceront à Alavès, samedi (20h45).

A la veille de la rencontre, Ernesto Valverde s'est présenté en conférence de presse ce vendredi pour évoquer la motivation de disputer un derby. "C'est très motivant pour les deux équipes", a-t-il estimé. "La partie décisive du championnat arrive et en une semaine nous avons neuf points en jeu dans trois matches compliqués, Espanyol, Villareal et Atlético. Nous savons ce que nous jouons parce qu'il reste très peu de matches et chaque victoire a une grande valeur."

"Nous nous attendons à un Espanyol en bonne forme et très motivé, comme nous le serons aussi parce que c'est un derby. Je pense que dans ces 10 matches qu'il reste ils vont tenter de se rapprocher des places européennes mais tout passe par de bons résultats. Quand ils allaient bien ils jouaient très bien, ils essayaient de tenir le ballon. Ils ont aussi des arguments devant avec Borja."

L'entraîneur des Blaugrana s'est également exprimé sur l'état physique de son équipe, alors que dans la foulée de ces trois rencontres de championnat se profile le quart de finale de contre (9 et 17 avril). D'autant que Luis Suarez et Lionel Messi, ses deux leaders d'attaque, ont dû déclarer forfait avec leur sélection pendant la trêve internationale. Les deux joueurs sont dans le groupe.

"Il a eu une petite crainte mais il va bien", a déclaré Valverde à propos de Suarez, avant de révéler que Messi ressent des douleurs depuis Noël. "Nous pensons qu'il va bien, mais il traîne ces douleurs depuis un moment, nous sommes attentifs depuis avant Noël. Nous faisons tout de manière naturelle, nous parlons avec lui après les entraînements mais nous faisons tout ensemble, toutes les décisions. J'ai parlé avec lui pour savoir comment il se sentait, comme je le fais avec les autres."