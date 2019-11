Barça - Suarez : "Messi m'a beaucoup aidé, c'est le meilleur du monde"

À Barcelone depuis cinq ans, le buteur uruguayen a tressé des louanges à son coéquipier argentin et de son ancien entraîneur, Luis Enrique.

Cela fait désormais cinq ans que Luis Suarez évolue sous le maillot du Barça - recruté à l'été 2014, il avait dû attendre pour faire ses débuts en raison d'une lourde suspension après avoir mordu Chiellini lors du Mondial brésilien. Pour l'occasion, le buteur uruguayen s'est confié dans une interview pour la chaîne du club.

Il y revient notamment sur sa relation privilégiée avec Lionel Messi. "Il m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel, révèle-t-il. Nous avons eu une affinité dès le départ. De la vie en commun vous passez à l'amitié et ces moments passés ensemble se traduisent sur le terrain.

"Tout le monde sait que c'est le meilleur joueur du monde. Il l'a démontré et continue de le faire jour après jour."

"Luis Enrique a été l'un des entraîneurs les plus importants de ma carrière"

L'ancien joueur de a également salué le passage sur le banc blaugrana de Luis Enrique, qui l'a fait débuter en Catalogne. "Il a été l'un des entraîneurs les plus importants de ma carrière, il m'a marqué par sa personnalité et sa manière d'être. C'est un entraîneur très sincère. Il m'a donné la confiance de venir à Barcelone après un moment compliqué au Mondial 2014.

"Je n'avais pas joué, je manquais de rythme et étais nerveux de ce qui se passerait si je manquais une passe... Mais il m'a beaucoup appuyé, lui qui m'avait parlé avant de venir et qui me faisait confiance, comme mes coéquipiers."

Suarez avait dédié son but à son ancien entraîneur après que celui-ci ait perdu sa fille. "Je voulais lui dédier le but. C'est un petit détail que j'ai pu lui dédier, à lui et à sa famille. Xana (la fille d'Enrique) était une grande fan du Barça".

Le début de saison et le Clasico qui approche

L'attaquant blaugrana s'est également projeté sur le mois de compétition qui arrive, avec notamment le Clasico. "Nous approchons d'un mois très joli, a-t-il poursuivi. De ceux qui nous plaisent à nous les joueurs, mais aussi aux gens. Il y aura un Clasico...

"Nous n'avons pas eu un début de championnat facile. Nous avons offert des points que les autres années nous n'avions pas perdus mais nous savons que les autres équipes sont compétitives aussi. Le joueur de football vit une pression constante. Mais c'est pour cela que nous sommes ici : être prêts à donner le meilleur de nous-mêmes tous les deux, trois ou quatre jours."

Enfin, Suarez a révélé quel était son but le plus important parmi les 185 qu'il a inscrits avec la tunique catalane. "C'est difficile d'en choisir un seul. Parmi les derniers, je me souviens surtout de celui de la saison passée au Camp Nou contre l'Atlético. Ça a été un soulagement", a-t-il estimé avant de citer également ceux inscrits contre Séville et le premier contre l'Inter cette saison comme faisant partie des plus beaux.