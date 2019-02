Barça, Suarez : "Ce n'est pas pour rien que les meilleurs joueurs du monde jouent à Barcelone"

Le buteur uruguayen, auteur d'un doublé contre le Real Madrid, évoque la qualification du FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi ce mercredi.

Luis Suarez, le buteur du FC Barcelone, s'est exprimé au micro de la chaîne espagnole Gol Television, après la qualification en finale de Coupe du Roi acquise ce mercredi soir contre le Real Madrid à Santiago Bernabeu à la faveur d'un large succès 3-0 :

« Le match s'est bien déroulé et c'est ce que nous espérions. Nous savions que nous devions réussir un match comme celui-ci. En seconde période, nous sommes revenus avec la conviction de pouvoir marquer. Ce n'est pas pour rien que les meilleurs joueurs du monde jouent à Barcelone, en plus du meilleur joueur du monde (Messi). Nous sommes une équipe qui, lorsqu'il s'agit de rivaliser dans ce genre de matches, essaie toujours d'avoir un rendement maximal. », s'est félicité Luis Suarez.

L'article continue ci-dessous

L'ancien joueur de Liverpool s'est rendu l'auteur d'un doublé à Madrid ce soir. Deux buts très salvateurs pour un Barça dominé avec seulement 4 tirs au but (son total le plus bas cette saison) face aux 14 frappes merengue d'un Madrid très peu réaliste.

Luis Suarez, qui fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de la confrontation Real-Barça avec 11 réalisations, a également évoqué la sixième finale de Coupe du Roi d'affilée du FC Barcelone, record absolu dans le football espagnol :

« On sait que beaucoup de gens pensent qu'on méprise parfois la Coupe du Roi, mais les résultats parlent pour nous. Sur les six dernières années, nous sommes parvenus en finale. Ce soir, c'était un match difficile, nous l'abordions avec un résultat défavorable (1-1 à l'aller à Barcelone), mais nous avons réussi un grand match et nous méritons d'aller en finale.", a dit le Pistolero uruguayen en zone mixte, au terme du match, dans des propos relayés par l'AFP.