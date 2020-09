Barça - Semedo, la clé du mercato pour Dest, Garcia et Depay ?

Suite au transfert de Diego Jota à Liverpool, Wolverhampton pourrait s’activer sur Nelson Semedo… et ainsi lancer le mercato du Barça.

"J’ai eu le président du au téléphone, et il m’a dit que son club n’était actuellement pas en mesure de formuler une offre pour Memphis Depay", expliquait récemment Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais. Car il est vrai que la formation catalane n’a plus de sous, et ceci explique son mercato (très) terne jusqu’ici.

L’équipe dirigeante n’a certes pas été aidée par le vrai-faux départ de Lionel Messi, mais elle doit désormais se mettre au travail, avec trois cibles identifiées : le latéral droit Sergino Dest ( Amsterdam), le défenseur central Eric Garcia ( ) et l’attaquant lyonnais Memphis Depay, donc.

Le transfert de Semedo a (presque) été amorti

Mais pour l’instant, le Barça ne peut avancer sur aucun dossier. À moins que le départ de Nelson Semedo ne relance l’affaire ? D’après Mundo Deportivo, cela pourrait arriver plus vite que prévu car, suite au transfert de Diego Jota à pour environ 43 M€, pourrait se servir de cette enveloppe pour le latéral droit blaugrana.

Acheté 30 M€ à en 2017, Semedo a été amorti à près de deux tiers. 14 M€ doivent encore être amortis et, au-delà de ça, ce sera tout bénéfice pour le Barça. Reste à savoir combien investiront les Wolves pour un tel joueur… Assez pour que les Blaugrana réussissent à acheter trois joueurs par la suite ? C’est l’hypothèse de MD, mais celle-ci ne manque pas d’ambition.