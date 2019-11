Barça - Semedo absent cinq semaines

Sorti sur blessure face au Celta Vigo ce samedi, le latéral catalan manquera cinq semaines de compétition.

Mauvaise nouvelle pour Barcelone. Touché peu avant la demi-heure de jeu et remplacé par Sergio Busquets lors de la victoire de son équipe contre le (4-1), le latéral droit catalan a passé des examens dans la foulée. Il sera éloigné des terrains pendant cinq semaines.

Selon le communiqué médical publié par le club, "les tests effectués sur le joueur de l'équipe première Nélson Semedo ont confirmé qu'il souffre d'une blessure musculaire au mollet gauche. Le délai minimum approximatif est de 5 semaines.

"L'arrière droit azulgrana a été titularisé et remplacé après 23 minutes de jeu lors de la victoire sur le Celta (4:1) lors de la rencontre de la 13ème journée du championnat. Le Portugais a été remplacé par Sergio Busquets, qui a marqué le quatrième et dernier but. Il ne faut pas oublier que Semedo a disputé un total de 16 matches : 12 en et quatre en ."

Après la trêve internationale, le Portugais devrait donc manquer le choc de Ligue des champions contre Dortmund (27 novembre) et le match contre l'Atlético en championnat (1er décembre), entre autres.