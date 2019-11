Barça - Samuel Umtiti : "J'ai très envie de rejouer un match de C1"

Trop souvent blessé ces derniers mois, Samuel Umtiti n'a pas disputé de rencontre de C1 depuis plus d'un an. Il espère y remédier dès mercredi soir.

Champion du Monde en 2018 avec l'Equipe de , Samuel Umtiti enchaîne malheureusement les pépins physiques ces derniers mois. Souvent contraint de renoncer aux échéances du Barça en championnat comme en C1, le joueur formé à l'OL est en plus de cela barré par la concurrence de Gérard Piqué et de Clément Lenglet dans l'axe dans la défense catalane, loin d'être idéal pour prétendre à un temps de jeu suffisant à l'approche de l' .

À cause de ces différents paramètres, Samuel Umtiti n'a plus disputé la moindre rencontre de Ligue des Champions depuis plus d'un an. Désormais en pleine possession de ses moyens selon lui, le principal intéressé espère mettre fin à cette période de disette dès ce mardi soir, face à Dortmund (21h00).

"Je vais très, très bien. Mon genou est parfait"​

"C'est un match spécial. J'ai très envie de rejouer un match de Ligue des Champions après autant de temps. Je me sens bien, je travaille très dur depuis des mois et j'espère que je jouerai. Comment va mon genou ? Je vais très bien. J'ai de très bonnes sensations et je ne pense qu'à jouer. Je vais très, très bien. Mon genou est parfait", a déclaré le Français ce mardi, dans un entretien accordé au quotidien ibérique Marca, avant d'évoquer son avenir.

"Je n'ai pas été dérangé par les rumeurs. J'étais réellement préoccupé par mon état de santé et je ne pensais qu'à prendre soin de mon genou, rien d'autre. Ici à long terme ? Oui, je suis très bien, je vis bien et travaille bien ici", a ajouté le défenseur central, déterminé à retrouver sa place au Barça.