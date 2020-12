Barça - Ronald Koeman : "On manque encore un peu de confiance en nous"

L'entraîneur du Barça s'est satisfait de la courte victoire de son équipe face à Levante (1-0), dimanche soir. Même si la confiance est entamée.

C'est désormais factuel : rien n'est offert au cette saison. Laborieux, les Catalans, dont la confiance est particulièrement touchée, doivent lutter à chaque match pour parvenir à s'imposer. Dimanche soir, le Barça s'est de nouveau imposé dans la douleur face à Levante (1-0), grâce à un but tardif inscrit par Lionel Messi.

Une victoire très importante pour les Catalans, qui comptent neuf points de retard sur la et l' , eux qui occupent la huitième place de la . Autant dire que prendre les trois points était déjà une nécessité pour continuer à rêver du titre de Champion d' en fin de saison. Minimum syndical.

"L'équipe travaille bien, les joueurs ont donné le maximum"

Après la rencontre, Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone arrivé cet été sur le banc pour succéder à Quique Sétien l'admettait aisément : la confiance de ses joueurs est touchée. "Je me sens mieux, le résultat final influe beaucoup. L'équipe travaille bien, les joueurs ont donné le maximum. On manque encore un peu de confiance en nous, en notre jeu, mais on a eu beaucoup d'occasions, et je n'ai rien à redire sur l'attitude des joueurs sur ce match", a ainsi confié le Néerlandais.

Ronald Koeman est aussi revenu sur la fin de match tendue, durant laquelle a mis la pression pour revenir dans la partie. "On a eu beaucoup le ballon en deuxième période. Et dans le final, l'adversaire tente beaucoup plus, il y a eu beaucoup de corners et de fautes... A 1-0 au tableau d'affichage, dans un match si serré, il faut défendre".

Enfin, l'ancien sélectionneur des a justifié son choix de faire sortir Antoine Griezmann en fin de match, remplacé par Samuel Umtiti. "Ce sont des choses que je dois faire pour gagner un match. Ça m'est égal comment, mais pour gagner, je devais le faire. Et on l'a bien fait, surtout en deuxième période", a ainsi expliqué l'entraîneur du Barça.