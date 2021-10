Barça-Real : Piqué compare Ansu Fati et Vinicius Jr

Lors d’un entretien accordé à Movistar+ avant le Clásico, Gerard Piqué a comparé la pépite barcelonaise Ansu Fati à la pépite madrilène Vinicius Jr.

Les deux pépites ont rendez-vous. Dimanche, au Camp Nou, Ansu Fati (18 ans) et Vinicius Jr (21 ans) vont croiser le fer à l’occasion du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Un match dans le match entre les deux ailiers, attendus au tournant pour faire la différence dans cette rencontre déjà importante dans la course au titre.

Lors d’un long entretien accordé à Movistar+, Gerard Piqué a logiquement été interrogé sur la confrontation entre Vinicius Jr et Ansu Fati. Et le défenseur central barcelonais a fait preuve d’une réelle objectivité au moment de comparer les deux pépites. L’un est davantage buteur, quand l’autre se démarque par le dribble, selon le champion du monde 2010.

"Ansu est plus buteur et Vinicius est plus électrique"

"Vinicius est plus rapide, plus électrique, c'est davantage un ailier pur. Ansu a le talent de finisseur et peut jouer comme avant-centre. Je dirais qu'Ansu est plus buteur et que Vinicius est plus électrique. Dans le un contre un, il fait partie des meilleurs joueurs au monde", a estimé celui qui a souvent souffert face au Brésilien lors des Clásicos.

Pour l’instant, la Maison Blanche reste sur deux victoires face au club catalan lors des confrontations de la saison passée (3-1 et 2-1, ndlr), en Liga. Une troisième consécutive permettrait à l’équipe de Carlo Ancelotti de prendre cinq points d’avance sur celle de Ronald Koeman. Déjà un tournant ?