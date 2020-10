Barça-Real Madrid : Zidane soutiendra "à mort" ses joueurs

Face à la crise Zidane soutiendra "à mort" ses joueurs, lui qui élude les questions sur son avenir.

Après avoir perdu face à Cadix (0-1) en le week-end dernier, le Real de Zidane s’est incliné à domicile face au Chakhtior Donetsk (2-3) mercredi pour son entrée en lice en . Le tout, à quelques jours du Clasico.

Le coach merengue, présent en conférence de presse, a évoqué ce choc et sa tituation personnelle.

"J'ai remarqué le soutien de tout le monde. Les joueurs m'ont fait gagner beaucoup de choses, je serai toujours à mort avec mes joueurs car ils se battent."

"On peut changer les choses ensemble. Après une défaite, la plupart des critiques sont pour moi. C'est normal. Je ne vis pas dans le passé, le plus important est ce qui arrive et nous voulons jouer un bon match."

Sondé sur son futur, le champion du monde 98 a éludé: "On n’est pas à l’abri de se faire critiquer ou sortir. Ça a toujours été comme ça. L’histoire ne changera pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois rester concentré sur mon job, c’est tout ce que je peux faire."