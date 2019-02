Barça-Real : Les réactions d'après-match avec Valverde, Busquets et Solari

Les deux entraîneurs, Ernesto Valverde et Santiago Solari notamment se sont exprimés après le match nul en demi-finale aller de Coupe du Roi (1-1).

Ce mercredi, Barcelone et le Real Madrid se sont quittés sur un match nul (1-1) en demi-finale aller de Coupe du Roi au Camp Nou. Après la rencontre, les deux entrapineurs ainsi que plusieurs joueurs sont revenus sur ce match.

Ernesto Valverde

"Le but dans les premières minutes a conditionné le match. Petit à petit, nous avons pris le contrôle du jeu, avec une occasion sur la barre [Rakitic, 32e] et l'occasion de Luis [Suarez, 35], et le match allait dans notre sens. Le Real a une grande équipe, mais nous avons réussi à égaliser. La confrontation reste ouverte, le résultat ne désigne aucun favori clair. Nous sommes obligés de marquer là-bas (à Madrid), mais vu la qualité des deux équipes, ce sera encore un match difficile."

Santiago Solari

"C'est difficile de parler de justice dans le foot. Nous avons eu des occasions en première période, et d'autres en fin de match. Je veux retenir que c'était un très beau match, avec beaucoup de talent sur le terrain, très agréable, avec de belles alternances. C'était beau à voir, pas seulement pour nous qui travaillons au quotidien mais aussi pour les supporters. Pour le retour [mercredi 27 février], tout reste ouvert. Nous voulons toujours gagner, nous avons eu des occasions de marquer un deuxième but mais peut-être pas de gagner. Nous repartons satisfaits de notre performance. Dans le foot, il faut avoir de la réussite face au but. Ce résultat confirme que cette équipe travaille avec beaucoup de sérieux."

Keylor Navas

"C'était un beau match et nous avons fourni beaucoup d'efforts. Quand nous avons dû souffrir, nous avons souffert tous ensemble. Nous avons eu assez de caractère pour jouer. Nous voulions gagner, mais je pense que pour ceux qui l'ont regardé, c'était un très beau match. Nous avons tout essayé, mais le Barça est aussi une belle équipe et eux aussi voulaient gagner. Barcelone a une grande équipe et nous devons débuter le match retour avec sérieux si nous voulons être en finale. Il faudra tout donner."

Sergio Busquets

"Il y a eu un peu de tout dans ce match. Le match nul reflète le scénario de la rencontre. Le Real a ouvert le score, mais ensuite nous avons eu des occasions, nous avons trouvé la transversale, nous avons contrôlé le jeu. C'est vrai que le Real jouait bien en contre, mais le match nul est juste au vu de la rencontre. Il n'y a pas de favori pour ce genre de matches. Je crois que nous sommes les deux meilleures équipes du moment en Espagne et pratiquement en Europe. Tout se décidera à Madrid. Je crois que ce sera très serré [au match retour]."

Nelson Semedo

"Ils ont démarré très fort, avec un but rapidement. C'était difficile en première mi-temps, mais en deuxième on a mieux commencé, on a marqué et ensuite je pense qu'on était mieux dans le match."