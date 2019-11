Barça - Rakitic : "Je me sens triste"

Le milieu de terrain blaugrana évoque sa situation compliquée alors qu'il est peu utilisé depuis le début de la saison par Ernesto Valverde.

Ivan Rakitic a vu sa situation fortement évoluer du côté du Barça, en raison notamment de l'arrivée de Frenkie de Jong cet été. Encore titulaire la saison passée, le milieu de terrain croate ne dispute plus que des bouts de matches depuis le début de la saison.

Une situation sur laquelle il est revenu dans une interview accordée à la chaîne Movistar+ et qui sera diffusée en intégralité ce jeudi, même si certains extraits sont déjà disponibles.

"Comment peut-on s'amuser, comment ma fille se sent-elle quand on lui enlève un jouet ? Triste. Je ressens la même chose. Ils m'ont pris mon ballon, je me sens triste. J'aime montrer mes sentiments, quand pleurer et quand célébrer ", a ainsi confié celui qui fait l'objet de rumeurs de départ, notamment vers l' ou le PSG.

"Je comprends et je respecte les décisions de l'entraîneur et du club, mais je crois que j'ai beaucoup donné pendant mes cinq années ici et je veux continuer à en profiter. J'ai 31 ans, pas 38, et je me sens dans ma meilleure période."