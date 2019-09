Barça : Rafinha prolonge et rejoint le Celta Vigo en prêt !

Le milieu de terrain Rafinha a prolongé son contrat avec le FC Barcelone avant d'être prêté par le club catalan au Celta Vigo.

Rafinha a signé une prolongation d'un an avec Barcelone avant de rejoindre en prêt le pour la saison 2019-2020.



Le contrat du milieu de terrain devait expirer à la fin de cette saison, mais il sera désormais lié au Barça jusqu'en 2021.

"Le et Rafinha se sont mis d’accord sur le renouvellement du contrat du joueur jusqu’à la fin de la saison 2020/21", a indiqué le Barça dans un communiqué officiel.



"De plus, le Barça et le Celta Vigo sont parvenus à un accord pour le prêt de Rafinha pour la saison 2019/20. Le Celta prendra en charge le salaire de Rafinha, auquel s’ajouteront potentiellement des bonus jusqu’à 1,5 million d’euros".



"Le FC Barcelone souhaite exprimer publiquement sa gratitude à Rafinha pour son engagement et son dévouement, et lui souhaite la meilleure des chances et un succès continu."



Rafinha, 26 ans, avait déjà été prêté au Celta Vigo lors de la saison 2013-14.