Barça - Quique Setién très peiné pour Ousmane Dembélé

En conférence de presse, l'entraîneur du Champion d'Espagne s'est montré très peiné suite à la blessure du Français Ousmane Dembélé, ce mercredi.

Immense espoir du football français et du , Ousmane Dembélé voit sa carrière freinée par des blessures répétitives... Enfin de retour après plusieurs semaines d'absence, l'ancien du et du a toutefois rechuté gravement, mardi. Victime d'une lésion du biceps fémoral de la cuisse, le natif de Rouen pourrait voir sa saison d'ores et déjà terminée... Voyant au passage ses rêves de disputer l' s'envoler. Désillusion.

"J’étais sûr qu’il allait nous apporter beaucoup"

Présent en conférence de presse ce mercredi, Quique Setién, son entraîneur au Barça, est apparu très peiné pour le jeune ailier. "Ça me préoccupe oui, pas pour le footballeur mais pour lui en tant qu’homme, c’est un gamin extraordinaire, ça me fait de la peine je l’ai vu travailler avec une intensité exceptionnelle, ça me fait mal", a ainsi lancé le coach du Champion d' , avant d'évoquer le problème de son potentiel remplacement...

"Recruter pour remplacer Dembélé ? Ce sont des choses dont on va parler, d’abord on va voir le diagnostic exact et le temps d’indisponibilité, et ensuite on prendra les décisions. J’avais beaucoup envie de le voir, j’étais sûr qu’il allait nous apporter beaucoup. C’est un problème, mais dans ma vie j’ai toujours eu des problèmes, ce qui reste à faire c’est de trouver des solutions", a ajouté le successeur d'Ernesto Valverde, qui comptait déjà sur un effectif particulièrement réduit.