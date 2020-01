Barça - Quique Setién : "Pour moi, ce fût un cadeau inattendu"

Le nouvel entraîneur du club était présent en conférence de presse. L'occasion pour lui de se confier sur son enthousiasme et son envie de bien faire.

Après plusieurs mois de polémiques et de critiques acerbes à son encontre, Ernesto Valverde a finalement été débarqué de son poste d'entraîneur du . Pour le remplacer, c'est Quique Setién qui a été choisi par les dirigeants catalans. L'ancien du aura la lourde tâche de redonner une âme à un Barça qui peine à retrouver son idendité d'antan. Ce samedi, l'Espagnol était présent en conférence de presse, à la veille de son premier match officiel face à Grenade.

Face aux médias présents, le nouvel entraîneur du FC Barcelone a évoqué ses sensations personnelles, lui qui ne semblait pourtant pas prédisposé à entraîneur un jour un club de ce standing. "Tout a un processus dans cette vie et la réalité est que je pense toujours humblement et je sais ce qu'il en coûte pour obtenir des choses, je vois qu'il y a des entraîneurs avec plus d'expérience et de niveau, je me considère valide mais cela ne suffit parfois pas. Pour moi, ce fût un cadeau inattendu, je vais en profiter et en profiter", a tout d'abord déclaré Quique Setién, enthousiasmé de relever un tel challenge.

"Surpris par l'attitude d'accepter certains des changements proposés"

"Cela a été bien mieux que ce à quoi je m'attendais, j'avais une incertitude sur la façon dont ils allaient réagir mais la prédisposition des joueurs est perceptible, j'ai été surpris par l'attitude d'accepter certains des changements proposés et je suis très satisfait de tout, du travail et de la capacité des joueurs à comprendre quoi que ce soit, tout a été merveilleux. Je n'ai pas de perspective sur ce qui a été travaillé ces dernières années, je peux parler de ma perception, je ne sais pas ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, mais je ne m'inquiète pas trop car ce n'est pas mon affaire", a ensuite déclaré le nouveau coach du Champion d' . Réputé pour sa faculté à faire pratiquer ses équipes un jeu séduisant, le technicien a ensuite évoqué Lionel Messi, un joueur à traiter avec autant d'attention que les autres.

"J'ai parlé avec Leo et avec presque tout le monde, nous n'allons pas cacher qu'il est un joueur spécial mais j'ai parlé avec lui comme avec Piqué, Neto ou Ter Stegen, j'ai eu une conversation avec presque tout le monde et ce sera la chose habituelle, j'aime échanger des impressions, savoir ce qu’ils pensent et discuter de ce que nous proposons (...) La communication est un exemple de notre façon de travailler, elle sera totale et absolue."