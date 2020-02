Barça - Quique Setién : "Messi ? Cela fait 14 ou 15 ans qu'il fait ça"

L'entraîneur du FC Barcelone savourait la prestation XXL de son numéro 10 après la rencontre face à Eibar.

Il n'avait plus marqué depuis quatre rencontres, il a retrouvé le chemin des filets de manière fracassante. Auteur d'un quadruplé salvateur, Lionel Messi a mis fin à une traversée du désert de 398 minutes sans trouver la faille, ce qui constituait la deuxième pire série en , et a permis au de l'emporter facilement face à (5-0). Grâce à ce succès, les Barcelonais sont leaders provisoires du championnat d' . Et ils le doivent évidemment à un homme : leur numéro 10 argentin.

"C'est pour ça qu'il est le meilleur joueur du monde"

En conférence de presse après la rencontre, Quique Setién ne s'en cachait pas, couvrant d'éloges son maître à jouer. "Messi ? Cela fait 14 ou 15 ans qu'il fait ça, et il continue à le faire. C'est une garantie contre n'importe quelle équipe. En vérité, il est toujours là. Si ce n'est pas avec des buts, c'est avec des passes. C'est pour ça qu'il est le meilleur joueur du monde, parce qu'il résout des situations que les autres ne peuvent pas résoudre. Braithwaite, je l'ai trouvé très bien", a estimé l'Espagnol.



Si Lionel Messi a brillé, c'est le contenu global du Barça qui a été satisfaisant ce samedi, au Camp Nou. "Nous attendions un match comme celui-ci, où les choses allaient nous réussir, et ça a marché. Dans d'autres matches, nous n'avions pas réussi à nous montrer aussi décisifs qu'aujourd'hui, même si nous faisions les choses très bien. Aujourd'hui, ça a été très bon, on comptait déjà un avantage de trois buts à la pause. Ça nous a donné de la sérénité et ça nous a permis de penser à ce qui nous attend", a analysé Quique Setién. Désormais, place à un alléchant huitième de finale de Ligue des Champions face aux Italiens du Napoli, mardi soir (21h00).