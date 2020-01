Barça : Quique Setién : "Griezmann est un très grand joueur"

L'entraîneur du Barça a tenu à féliciter Antoine Griezmann, très utile pour son équipe dans son apport défensif lors du succès face à Grenade (1-0).

C'était un match très attendu, il n'a pas forcément tenu toutes ses promesses. Pour la première sur le banc de Quique Setién, le FC Barcelone s'est montré laborieux au Camp Nou, dimanche soir, face à Grenade (1-0). Si les Catalans ont repris leur place de leader de la grâce à un but tardif de l'inévitable Lionel Messi, tout n'a pas été parfait dans le jeu, bien que certaines séquences de construction ont parfois laissé entrevoir de belles promesses.

Bien entendu, le visage de cette équipe, meurtrie par un Ernesto Valverde vivement critiqué en ces derniers mois, est voué à évoluer dans le temps, et il ne fallait pas s'attendre à une véritable révolution. Présent en conférence de presse après la rencontre, Quique Setién, lui, s'en contentera.

"Il n'y a pas tant de choses à changer​"

"J'ai vu beaucoup de choses du Barça que je veux, ce soir. J'en avais déjà vu contre l'Atlético l'autre jour (en Supercoupe d'Espagne, ndlr). Le Barça fait des choses bien depuis des années. Il n'y a pas tant de choses à changer. La rigueur, peut-être, la discipline mentale, pour garder cette concentration pendant 90 minutes et éviter de perdre des matches qui étaient déjà presque gagnés. Mais ce qu'a fait le Barça ce soir, c'est ce qu'il fait déjà depuis de nombreux matches avant mon arrivée. Je suis plutôt satisfait, il faudrait que je revisionne le match calmement pour détecter s'il y a des points à améliorer", a expliqué l'Espagnol, positif.

De plus, l'entraîneur du Barça a tenu à féliciter le Français Antoine Griezmann pour sa prestation, et plus précisément pour ses efforts défensifs. "Je le félicite. C'est un très grand joueur, qui a une capacité de travail énorme, une aptitude à se mettre au service de l'équipe quand il n'a pas le ballon qui est incroyable. Il le faisait déjà dans son ancien club. Il y en a peu, des comme lui. Il est d'une aide précieuse", a ajouté Quique Setién face aux médias.