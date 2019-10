Barça, Puyol : "Je respecte Piqué, mais..."

Carles Puyol a commenté l'actualité du FC Barcelone dans des propos relayés par Marca.

Après la victoire à , Gerard Piqué a reproché au conseil d'administration du de faire fuiter aux médias des informations faisant du tort aux joueurs. Questionné à ce sujet, Carles Puyol, légende Blaugrana, estime qu'il aurait fait comme Lionel Messi et aurait plutôt agi en interne.

"Vous devez respecter Piqué, il dit ce qu'il pense, il est direct", a déclaré Puyol dans des propos relayés par Marca. "Nous le connaissons tous. Personnellement, j'aime parler comme Messi, j'aurais donc agi plus comme lui."

Victor Valdes, ancien coéquipier de Puyol, a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Juvenil A à la suite de désaccords avec le club, mais Puyol a évoqué cette situation : "Victor en tant qu'entraîneur n'a pas beaucoup d'expérience", a expliqué Puyol.

"La saison dernière, il a très bien travaillé. Il possède beaucoup de connaissances à enseigner aux enfants. »

"Je ne connais pas les raisons de son départ, et je ne suis pas dans le club, mais je suis sûr que ce sera un excellent entraîneur [à l'avenir] et qu'il aidera à former de grands footballeurs. » L'Espagnol de 41 ans a refusé de rejoindre Barcelone en tant que directeur sportif, en publiant un tweet pour expliquer ses raisons.

"J'ai été très clair dans la déclaration, elle ne peut pas être interprétée au-delà de ce que j'ai dit", a déclaré Puyol.

"Je suis à un moment crucial, je développe des projets, et maintenant, il y en a un qui est lié à la DNC [Danone Nations Cup]; un programme de football et de valeurs conçu pour les parents qui souhaitent passer du temps avec leurs enfants qui jouent au football. Je crois en l'éducation par le sport ».