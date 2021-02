Barça-PSG : Verratti s'est entraîné normalement

Remis de sa blessure à la hanche, Marco Verratti s'est entraîné normalement ce lundi. Il postule à une place dans le onze qui débutera au Camp Nou.

Tous les feux sont au vert pour Marco Verratti. L'Italien a bien fait le déplacement à Barcelone ce lundi, mais il a aussi participé normalement à l'intégralité de la séance organisée en fin de journée dans l'enceinte du Camp Nou. Touché à la hanche droite après un choc avec Dimitri Payet il y a un peu plus d'une semaine à Marseille, le milieu de terrain semble bel et bien apte à débuter le huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Barça, mardi soir (21 heures).

Interrogé avant l'entraînement en conférence de presse, Mauricio Pochettino se voulait prudent concernant Verratti. "Il faut avancer petit à petit. On va voir après la séance qui ne sera pas très exigeante 24 heures avant le match." Il a dû être rassuré par les derniers signaux envoyés par son joueur, même si une décision définitive pour sa titularisation ne devrait être prise que mardi en fin de matinée.

Pas de mise en place pour ce dernier entraînement

Lors de l'ultime entraînement, Mauricio Pochettino et son staff ont aussi pu compter sur la présence de Rafinha Alcantara, de retour d'une blessure musculaire. Les Parisiens n'ont pas effectué de mise en place, laissant planer un léger doute sur l'équipe qui démarrera en terre catalane.

Près de 40 jours après sa signature, l'ancien coach de Tottenham ne devrait pas chambouler ses idées de jeu pour autant. Si Verratti venait à débuter, comme c'est la tendance, il devrait sauf surprise être aligné en pointe haute du milieu de terrain. On retrouverait alors un duo Paredes-Gueye à la récupération, Kylian Mbappé sur l'aile gauche et Mauro Icardi en pointe. Enfin, la dernière place sur l'aile droite se jouerait entre Moise Kean, Julian Draxler et Pablo Sarabia. Le premier cité pourrait être reconduit après son excellente prestation contre Nice samedi (2-1).

Notons qu'en toute fin de séance ce lundi au Camp Nou, Mauricio Pochettino a échangé de longues minutes avec le défenseur Presnel Kimpembe, qui avait totalement éteint Lionel Messi il y a quatre ans au Parc des Princes. Il semblait lui passer quelques consignes tactiques à l'approche du grand rendez-vous.

La compo probable du PSG

Navas - Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye - Kean, Verratti, Mbappé - Icardi