Barça-PSG : Piqué craint Neymar

Le Barça et le PSG se retrouveront en février et mars prochains pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Neymar va retrouver le Camp Nou pour la première fois depuis qu'il a quitté le à l'été 2017. Premier de son groupe, le PSG sera en effet opposé au Barça en huitièmes de finale de la . Match aller prévu le 16 février, match retour le 10 mars.

La dernière confrontation entre les deux équipes avait donné lieu à la Remontada, en grande partie orchestrée par un Neymar de gala. Sauf que cette fois, le Brésilien a changé d'équipe, ce que craint Gérard Piqué.

"Le match contre le PSG sera très dur, je connais bien Neymar, a confié le défenseur central espagnol à Mundo Deportivo. Le match aura lieu dans deux mois et des choses peuvent se passer d'ici là, mais l'important est que ce sera un grand spectacle pour le spectateur."

Touché au genou contre l'Atlético, Piqué ne participera pas à cette double confrontation, lui qui espère effectuer son retour à la compétition en avril prochain.

"Je me sens bien, mais il faut attendre les prochaines étapes pour savoir si le genou est stable ou non, a-t-il également détaillé à propos de son état de santé. Pour l'instant, je me sens très bien, fort, et j'espère revenir bientôt."

L'article continue ci-dessous

En son absence, la charnière centrale de Ronald Koeman est formée d'Auraujo et Mingueza, deux joueurs passés par l'équipe réserve des Blaugrana.

La rencontre fait largement réagir, puisque de nombreux joueurs y compris côté parisien ont réagi depuis le tirage au sort, à l'image du Ney lui-même, qui a adressé un message à son ami Lionel Messi en amont de retrouvailles très attendues.

"Heureusement qu'il est là avec nous. C'est un grand joueur. Un joueur qui a vraiment décidé du sort du match pour Barcelone. C'est un des meilleurs matches qu'il a fait et que j'ai vu de près. Il était contre nous mais aujourd'hui il est avec nous et je pense qu'il a l'envie et l'objectif de faire le même mal au Barça qu'il nous a fait", avait pour sa part affirmé Marquinhos à propos de son compatriote.