Barça-PSG, Nasser Al-Khelaïfi : "Fier des joueurs et de Mbappé"

Le président du PSG n’a pas caché sa satisfaction après la victoire à Barcelone et a salué Mbappé pour son triplé.

A la différence d’un Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais, Nasser Al-Khelaïfi est plutôt du genre discret dans les médias. Le président du PSG, plus en retrait depuis quelques mois, n’en reste pas moins le supporter n°1 de son club et ne loupe jamais une occasion de féliciter ses joueurs après des matches complets notamment sur la scène européenne.

Présent au Camp Nou pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Barça, le président du PSG a été aux premières loges pour admirer le festival des hommes de Mauricio Pochettino. Quatre ans après l’historique remontada, le club parisien tient sa revanche. A l’image de Marquinhos, Al-Khelaïfi ne veut pourtant pas mettre la charrue avec les boeufs malgré cette large victoire (4-1) et faire la même erreur que dans le passé.

"Les joueurs ont fait un match parfait, c'était une très belle performance de leur part, a déclaré le Qatari au micro de PSGTV. Le coach et son staff ont très bien préparé le groupe pour cette rencontre, nous sommes très heureux, mais il reste encore 90 minutes à jouer."

"Nous avons beaucoup d'échéances importantes qui arrivent, en championnat aussi, il est important de rester calme. Je suis très fier des joueurs, je pense que le groupe est fort, et il doit rester à ce niveau."

Ayant fait le choix de se séparer de Thomas Tuchel durant l’hiver, la direction parisienne voit pour le moment son choix payant. Relancé par Pochettino, Paredes a été omniprésent au milieu tout comme Marco Verratti, une nouvelle fois positionné comme meneur de jeu.

Et que dire de Mbappé, dans le dur depuis des mois et qui semble avoir le soutien total du l’entraîneur argentin ? Son triplé face au Barça l’a fait rentré un peu plus dans les archives du PSG et il devient seulement le deuxième joueur à inscrire trois buts au Camp Nou depuis un certain Andriy Shevchenko en 1997… Mbappé n’était même pas encore de ce monde !

"Je pense aussi à Kylian, je suis très heureux de son triplé ce soir, c'est quelque chose d'historique pour lui et pour le club. Nous sommes tous très fiers de lui !"