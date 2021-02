Barça-PSG (1-4) : Verratti, retour gagnant

Passeur décisif sur l’égalisation de Mbappé, Verratti a multiplié les efforts ce mardi au Camp Nou (4-1). Il a joué un rôle essentiel.

Kylian Mbappé est partout aujourd’hui. En France comme en Espagne, le champion du monde fait la Une de la presse. "L’Ouragan Mbappé" titre AS quand Marca écrit : "Mbappé éclate le Barça". Mérité pour l’attaquant parisien qui a mis à terre ses adversaires en signant un triplé retentissant au Camp Nou. Le deuxième de sa jeune carrière en Ligue des champions.

Si le natif de Bondy a sorti un match XXL mardi soir, il n’est pas le seul à avoir été à la hauteur de l’événement. L’équipe francilienne dans son intégralité n’a pas relâché l’étreinte, même menée au score, pour finalement s’imposer 4-1 à l’extérieur. Un scénario idéal en vue du huitième de finale retour prévu le 10 mars au Parc des Princes.

Libéré, délivré... en faux n°10

Remis de sa blessure à la hanche, Marco Verratti a joué un rôle essentiel dans ce succès. Encore positionné un cran plus haut dans le milieu à trois, l’Italien a joué les chefs d’orchestre à la perfection. Son apport dans le pressing haut, en première période surtout, a mis à mal la première relance barcelonaise. Mieux, il a été inspiré et décisif offensivement à l’image de sa remise pour Mbappé sur le but de l’égalisation. Un régal d’extérieur du pied, dévastateur (1-1, 32eme).

En l’absence de Neymar et Angel Di Maria, Verratti a été le plus habile dans les petits espaces. Toujours aussi à l’aise avec le ballon, il n’a pas non plus cherché à compliquer son jeu. Dès les premières minutes, on l’a vu venir soutenir Layvin Kurzawa pour couper les circuits de passes sur le côté gauche, avant d’être remplacé par précaution en seconde période, légèrement touché au mollet (73e).

Qu’on se le dise, il y a bien un PSG avec et sans Marco Verratti. C’est évident et ce n’est pas la nomination de Mauricio Pochettino qui va changer la donne. Au contraire... Depuis la signature de l’entraîneur argentin, l’ancien espoir de Pescara paraît léger. Libéré même. Son positionnement en faux n°10 fait des merveilles à tout point de vue. Il révèle des qualités offensives encore inexploitées. Et c’est Paris qui s’en réjouit.

Benjamin Quarez, au Camp Nou (Barcelone)