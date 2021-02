Barça-PSG (1-4) – Les réactions de Pochettino, Mbappé, Marquinhos et Griezmann

Après la démonstration du PSG au Camp Nou c'était « deux salles, deux ambiances » concernant les réactions des protagonistes du match.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, au micro de RMC Sport :

« On est très contents. C'était un match très important pour nous. On voulait venir ici et gagner. On l'a fait avec la manière. Maintenant on a un match important dimanche en championnat... Ce soir, c'est magnifique mais on n'a rien gagné.

Je suis content. J'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même. Il n'y a pas toujours eu de la réussite. Mais jamais dans ma vie je vais me cacher. Aujourd'hui, je paie le travail acharné.

On a été un peu chahuté, il y a eu le Covid. Mais on est de mieux en mieux physiquement. Ce serait « con » de jouer son avenir sur un match et prolonger ou non à cause de ça. C'est une réflexion sur le long terme. Je suis heureux ici et avec ce genre de match, je suis encore plus heureux. »

Marquinhos, défenseur et capitaine du PSG, au micro de RMC Sport :

« On ramène la victoire avec 4 buts en plus, c'est un avantage. On sait qu'on a encore 90 minutes pour une grande bataille. On a encore de nombreux objectifs d'ici là en Ligue 1. La saison est loin d'être finie. Aujourd'hui on a montré qu'on a joué comme une équipe et qu'on peut faire de belles choses. Il faut garder cet état d'esprit et ne pas le sortir uniquement dans les grands moments. C'est difficile de faire tous les matches comme ça mais il faut le faire pour tous les matches de la saison. »

Sur le triplé de Mbappé : « Aujourd'hui il était en forme, il a brillé. Tout le monde est content de sa performance. On connait ses qualités et il a ramené cette victoire. Quand l'équipe est forte les individualités peuvent ressortir. »

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, au micro de RMC Sport :

« La perfection n'existe pas. Je suis content du résultat et de la prestation. Mais il faut rester humble. Dimanche on a un gros match contre Monaco. On est déjà tourné vers ce match. A chaque match on cherche un trouver un équilibre offensif et défensif. Mais on doit encore travailler pour s'améliorer. Je ne suis ici que depuis 40 jours. On doit encore chercher cette identité de jeu. »

Sur la prestation de Marco Verratti : « Il est un joueur avec une très bonne lecture de jeu. Il permet à chaque fois d'avoir cette possession offensive et de ressortir le ballon dans de bonnes conditions, pour lancer au mieux les attaques. Dans les phases offensives, il peut redoubler d'effort et provoquer offensivement. Pour moi, c'est un très grand joueur. »

Sur le triplé de Mbappé : « On a aucun doute sur le fait que Kylian fait partie des plus grands joueurs du monde malgré sa jeunesse. Il a déjà fait des choses extraordinaires. Il faut rester humble. Il reste 90 minutes et ils ont des grands joueurs. Il y a encore un match retour. »

Antoine Griezmann, attaquant du Barça, au micro de RMC Sport :

« On avait besoin de faire un match parfait. On ne l'a pas fait et ils l'ont fait. C'est une grosse défaite. On était prêt, on voulait faire un gros match mais ils ont été meilleur que nous, il n'y a rien à dire. Kylian était dans un grand soir. Après il y a un match retour. Va falloir aller là-bas pour gagner et retourner la situation. On ne va pas y aller en touriste. »

Sur le triplé de Mbappé : « Le PSG a une future très grande star qui va être au niveau de Leo et Cristiano. Je ne peux que le féliciter. »