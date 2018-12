Barça - Pirès préfèrerait garder Dembélé que reprendre Neymar

L'ancien international français Robert Pirès est convaincu qu'Ousmane Dembélé peut finir par faire l'unanimité au FC Barcelone.

Des fulgurances et des absences, c'est en ces termes que l'on pourrait résumer l'aventure d'Ousmane Dembélé à Barcelone.

Arrivé en Catalogne il y a un an et demi, le champion du monde français a vécu une première année tronquée par les blessures. Mais pour sa deuxième saison, c'est son supposé manque de professionnalisme qui est pointé du doigt.

Malgré un début de saison tout à fait satisfaisant sur le plan comptable - avec quelques jolis buts au compteur - l'international français peine encore à faire l'unanimité, bien que son talent ne fasse pas débat.

Malgré cela, Robert Pirès se montre très élogieux au sujet du jeune attaquant. Invité à faire un choix entre la possibilité de faire revenir Neymar ou celle de garder Ousmane Dembélé, l'ancien Gunner opte clairement pour la seconde option.

"Si je devais choisir, je garderais Dembélé et je ne prendrais pas Neymar. Ousmane n’a que 21 ans, il sait jouer des deux pieds et il a beaucoup de qualités avec le ballon. Il a beaucoup de potentiel, beaucoup plus que ce que nous avons vu jusqu’à présent", a expliqué le champion du monde 1998 dans les colonnes du journal catalan El Mundo Deportivo.