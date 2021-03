Barça, Pedri : "Pouvoir partager des moments avec Messi est incroyable"

Fraichement sélectionné avec l’Espagne, le jeune milieu catalan n’a pas caché son admiration pour Messi.

"Dès que j'ai porté le maillot du Real, j'ai regardé l’écusson et j'ai su que quelque chose n'allait pas." Il y a quelques jours, Pedri n’avait pas caché que les sélections chez les jeunes du Real Madrid avait fait ressortir son amour pour le Barça. Cet amour, le milieu de terrain le vit désormais quotidiennement puisqu’il a rejoint les Blaugrana l’été dernier.

A 18 ans, l’ancien de Las Palmas n’a pas perdu de temps pour devenir un homme de base de Ronald Koeman alors que Riqui Puig avait fait sensation la saison dernière. La nouvelle pépite barcelonaise, c’est bien lui comme en attestent ses 42 matches disputés depuis son arrivée. Avec trois buts et six passes décisives, il a conquis son coach mais aussi ses coéquipiers et notamment Lionel Messi. Ayant vécu sa jeunesse à observer les exploits de La Pulga, Pedri savoure désormais d’évoluer aux côtés de l’Argentin.

"Je l'apprécie. On voit et on apprécie les choses qu'il fait, a confié le jeune espagnol dans une interview à Marca. C'est comme ça lors des matches et des entraînements. Pouvoir partager des moments avec lui est incroyable. Sur le terrain, je le cherche toujours, car il sait toujours ce qu'il fait (...). Il essaye toujours de me trouver et me dit de me mettre entre les lignes et qu'il va me trouver. Je le cherche, je lui donne des passes, car c'est lui qui peut créer le danger."

"Espérons qu'il reste. C'est sa décision personnelle, il doit y réfléchir attentivement et faire son choix avec toute la tranquillité d'esprit possible."

Le futur de Messi occupe en grande partie les discussions en Catalogne et un départ du joueur le plus capé de l’histoire du club mettrait un sacré coup derrière la tête du Barça. Les Blaugrana devraient donc commencer l’opération reconstruction autour des jeunes comme Pedri ou Ansu Fati.

Des responsabilités qui ne font pas peur au milieu de terrain. Depuis ses débuts avec Las Palmas, Pedri connait une ascension fulgurante qui la amené jusqu’à la sélection espagnole puisque Luis Enrique a décidé de le convoquer pour la première fois avec la Roja pour le rassemblement de mars.

"J'attendais que ça vienne avec envie, mais je n'imaginais pas que ce serait quelque chose d'aussi rapide, car c'est une décision du coach. J'ai de la chance d'être ici et ce que je vais faire, c'est en profiter."

Avec le doux espoir d’être retenu pour l’Euro 2021 puis les Jeux Olympiques de Tokyo…