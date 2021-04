Barça : Ousmane Dembélé a un nouveau surnom

L'ailier français du Barça a révélé avoir un nouveau surnom au sein du vestiaire du club catalan.

Ousmane Dembélé a évoqué sa relation avec Leo Messi au sein du FC Barcelone. Le Français dévoile au micro de beIn Sports, qu'il a récupéré un nouveau surnom depuis qu'il évolue en pointe sous l'égide de Ronald Koeman.

« Messi parle beaucoup, notamment aux jeunes, dévoile Dembélé. A moi aussi, il me donne des conseils. Dans le vestiaire, on m'appelle d'ailleurs Samuel Eto'o parce que je joue en pointe maintenant. »

🇪🇸 #ChampionsArena



⚽ @Dembouz s'est confié en exclusivité à beIN SPORTS avant le Clasico !

👉 Sa relation avec Lionel Messi

🎙 "Messi donne de la confiance aux jeunes, il nous aide beaucoup, il me donne des conseils" pic.twitter.com/RV7qDvkrET — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 10, 2021

Dans ce nouveau rôle, Dembélé affirme qu'il a dû saisir plusieurs subtilités, toujours avec la bienveillance de Leo Messi, qui semble s'affirmer dans le rôle de mentor de l'ancien Rennais.

"Je prends un peu plus la profondeur pour libérer un peu plus d’espace pour Messi et Griezmann. Quand Messi a le ballon, il faut faire des courses, il faut le demander."

C'est lors d'un match contre Séville que Dembouz a découvert ce nouveau poste en pointe du Barça :

"Contre Séville qui joue haut, Messi me dit: 'quand j’ai le ballon, va en profondeur, je vais te la mettre'", révèle encore l'international tricolore, qui avait marqué lors de ce match.

Avec 2 tirs et seulement 33% de duels gagnés lors de la défaite 2-1 du FC Barcelone samedi à Madrid face au Real, Ousmane Dembélé a démontré qu'il a encore beaucoup à apprendre dans ce nouveau rôle, lui qui a été muselé par la défense madrilène.

Apprendre oui, mais toujours au Barça : « Il me reste encore un an de contrat. Il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, je suis content, et je me sens bien. Là, il y a le nouveau président qui est arrivé et que je ne connais pas trop, mais il est très proche des joueurs. On verra comment ça va se passer. »

Buteur du FC Barcelone à 130 reprises en 199 matchs, Samuel Eto’o a porté les couleurs du Barça entre 2004 et 2009 Le surnom octroyé à Dembélé est donc des plus honorables.