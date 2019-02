Barça - Neymar, Messi, Dembélé, De Jong... : les confidences de Suarez

Luis Suarez voit un avenir brillant pour Ousmane Dembélé au sein du football mondial.

Dans un entretien accordé à SPORT, Luis Suarez a fait le point sur sa relation avec Lionel Messi, son rapport avec Ousmane Dembélé ou encore évoqué un possible retour de Neymar au Barça.

Neymar de retour au Barça ? : "Dans le football, je dis toujours que vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Aujourd'hui, il s'amuse énormément à Paris. C'est avec des objectifs clairs. Mais évidemment, en tant que partenaire, ami ou fan de football, je veux toujours les meilleurs à mes côtés. Mais c'est quelque chose d'hypothétique.

Son rapport avec Messi : "Nous ne parlons pas seulement de football. Nous parlons du passé, nous parlons du futur, parce que nous sommes deux êtres humains qui, en plus d’être des coéquipiers, nous sommes des amis qui partageons énormément de choses. Et pas seulement là-bas; Parfois, nos femmes font des choses et nous sommes seuls. Dans ma maison. Et on parle de tout pendant deux ou trois heures. Mais c'est ce que je dis toujours: beaucoup de gens le voient comme Messi mais pour moi, c'est juste Léo."

La progression et le potentiel de Dembélé : "Il est jeune et beaucoup de gens lui ont dit : tu vas devenir une superstar et tout va bien se passer. Mais la réalité est qu’il a encore tant à apprendre. Ça m’est arrivé à moi aussi. Je suis passé par là et ce que je dois faire dorénavant c’est soutenir Ousmane. Il y a beaucoup de joueurs dans le vestiaire sur lesquels il peut s’appuyer pour apprendre le professionnalisme. Personne ne peut apprendre à Ousmane à taper dans un ballon parce qu’il le sait déjà. Mais la façon dont vous travaillez, dont vous vous entraînez, c’est autre chose. Il a besoin d’avoir ses routines pour continuer à s’améliorer. De toute évidence, c’est un joueur qui n’en est qu’à ses débuts, mais je pense qu’il sera l’un des meilleurs au monde"

Ce n’est pas seulement sa capacité à frapper le ballon loin devant puis d’accélérer, mais parfois nous partons en contre et je ne peux pas arriver à temps ! Je ne peux pas y être et Leo est encore plus en retard sur lui. Et là, avec Leo, on se dit : 'il va très vite, on ne le rattrapera jamais !'

L'article continue ci-dessous

Quand il commence à courir, il faut qu’on démarre plusieurs mètres devant lui pour être là au moment où il aura besoin de nous. Sinon, c’est impossible de suivre"

Finir au Barça le rendrait heureux : "Oui, évidemment parce qu'on ne l'imagine jamais. Mais je pense que c'est le désir de tout joueur. Terminer dans le meilleur club du monde est la meilleure des choses. Mais sachant la difficulté que cela a parce que très peu l'ont déjà réalisé."

De Jong : "Oui, évidemment, c'est excitant, car c'est un joueur dont toute l'Europe parle. Et ici, nous le recevrons à bras ouverts, car il est un excellent joueur, mais nous devons également le libérer de la pression. Qu'il vienne aider l'équipe, mais qu'il comprenne qu'il ne vient pas pour résoudre quoi que ce soit."