Barça - Neymar, des excuses publiques ?

L'international brésilien pourrait reconnaître avoir commis une erreur en rejoignant le PSG il y a deux ans, afin de retourner au Barça.

Le feuilleton Neymar va animer l'été à coup sûr. Ces dernières semaines, l'attaquant du PSG a fait la une de la presse internationale, d'abord en raison d'une affaire de viol présumée puis à cause de sa blessure à la cheville l'empêchant de disputer la Copa America avec le , à domicile, et enfin concernant son avenir. En effet, depuis un peu plus d'une semaine, les rumeurs d'un retour de Neymar au ont pris de l'ampleur.

Plus les jours passent et plus la presse espagnole s'accorde à dire que Neymar va quitter le PSG durant le mercato estival, soit pour retourner au Barça, soit pour rejoindre le . Ce dimanche, la presse espagnole indiquait que le Brésilien aurait envoyé un message à ses anciens coéquipiers du Barça en les rassurant, leur disant de ne pas s'inquiéter et qu'il reviendrait bel et bien chez les Catalans lors de ce mercato.

Le PSG, un choix financier ?

Ce lundi, Sport en rajoute une couche en évoquant une sortie publique programmée par Neymar. En effet, le Brésilien considérerait qu’il serait temps de prendre la parole et de s’excuser publiquement auprès du FC Barcelone. L'attaquant du PSG présenterait ainsi ses excuses pour avoir décidé de quitter la Catalogne dans ces conditions, en avouant qu'il avait été subjugué par l'offre financière du PSG et que c'était une grossière erreur d'avoir quitté le Barça.

Pour rappel, Neymar avait rejoint le PSG à l'été 2017. Le club de la capitale avait payé la clause libératoire de l'international brésilien s'élevant à 222 millions d'euros. Le FC Barcelone n'avait donc pas son mot à dire pour empêcher le transfert de se réaliser. Une fois que le champion de en titre était en mesure et avait envie de payer la clause libératoire, seule la volonté du joueur de rester en Catalogne aurait pu empêcher le transfert.

Le Barça avait alors mal digéré le départ soudain de Neymar et souhaiterait des excuses avant de le faire revenir. Si le Brésilien effectue une telle prise de parole en public son retour au Barça ne fera plus aucun doute, mais il est toutefois peu probable pour son image que Neymar se désavoue à ce point en égratignant au passage le , le résumant à un simple choix financier.