Barça, Messi : "Mon fils Thiago me critique parfois"

L'attaquant du FC Barcelone est revenu sur la relation qu'il entretien avec son fils Thiago.

Lors d'un entretien accordé au quotidien Marca, Lionel Messi a parlé de sa relation avec ses deux enfants, et notamment Thiago, qui n'hésite pas à critiquer le jeu de son papa. Un papa que d'aucuns considèrent pourtant comme le meilleur joueur du monde

''Mes deux fils aiment le football. Thiago est plus impliqué car il est plus grand et il comprend les règles. D'ailleurs, j'ai déjà eu droit à plusieurs critiques. Il suit les performances du Barça, en Liga et en Ligue des champions. Il adore ça. Il me pose des questions, me fait des rapports sur nos performances et n'hésite pas à me dire lorsque certaines choses n'ont pas été bien faites.'', a indiqué la star du Barça.

"J'aime le football, mais la famille c'est avant tout", a également ajouté Leo Messi dans les colonnes de Marca ce jeudi.