Barça - Messi devient le 2ème joueur le plus utilisé de l'histoire du club

Auteur d'un doublé lors de la victoire face à l'Espanyol ce samedi, Lionel Messi est devenu le 2ème joueur le plus utilisé de l'histoire du Barça.

Plus que jamais, le se dirige vers un nouveau titre de Champion d' . Encore vainqueur du derby de la ville face à l'Espanyol ce samedi (2-0), le club entraîné par Ernesto Valverde a signé un succès sans forcer, lui permettant de prendre provisoirement 13 points d'avance sur son dauphin, l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann. Si le Barça a gagné, cela a, comme souvent, été possible grâce à son maître à jouer devenu légende : Lionel Messi.

Devant Iniesta, toujours derrière Xavi

Habitué à battre des records et à tutoyer les sommets du football mondial, l'Argentin, cinq fois nommé Ballon d'Or durant sa carrière, a d'abord mis les siens sur de bons rails grâce à un coup franc tout en touché dont il a le secret, avant de doubler la mise à la 89ème minute, profitant d'une offrande de Malcom pour sceller le sort de la rencontre et ajouter un nouveau but à une liste qui ne cesse de s'allonger cette saison, ayant inscrit son 31ème but de la saison en championnat.

Surtout, Lionel Messi est entré encore un peu plus dans le panthéon du club catalan, devenant le deuxième joueur le plus utilisé de son histoire. En effet, l'Argentin a disputé son 675e match pour le Barça et a ainsi dépassé son ancien coéquipier Andrés Iniesta (674). À la première marche de ce podium de légendes, on retrouve l'Espagnol Xavi, encore assez loin devant avec 767 rencontres disputées.