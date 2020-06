Barça, Messi blessé pour la reprise de la Liga ?

L'attaquant argentin a souffert de fortes douleurs à l'adducteur de la jambe droite mardi et a subi une IRM immédiatement après, selon TV3.

Seulement 10 jours avant que Barcelone ne reprenne sa campagne en , et des alarmes retentissent au sein du club Blaugrana. Selon TV3, Leo Messi a souffert de douleurs aiguës à la jambe droite à la fin de la session de mardi et a subi une IRM pour en déterminer la cause.

"Bale ne veut pas retourner en Premier League" (agent)

TV3 rapporte que Messi aurait subi une microdéchirure, de quoi être incertain pour le premier match de reprise du Barça contre Majorque à Son Moix.

Plus d'équipes

En effet, la période de récupération pour ce genre de blessures est généralement d'environ 10 jours.

L'article continue ci-dessous

L'absence de Messi à la séance de mercredi n'était pas une précaution pour l'empêcher de s'élonger au muscle du mollet, ce qui était l'explication officielle du club. TV3 affirme qu'il s'agissait d'une blessure plus sérieuse que le staff catalan aurait essayé de minimiser.

Le staff médical du Barça a désormais beaucoup de travail pour s'assurer que le joueur argentin soit de retour en forme d'ici le 13 juin, lorsque le leader de la commencera une série de 11 matchs en près de cinq semaine.