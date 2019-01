Barça, Messi atteint la barre des 400 buts en Liga

Lors du match entre Barcelone et Eibar ce dimanche, Lionel Messi a inscrit le 400e but de sa carrière en Liga. Un record !

Et un record de plus à l'actif de l'insatiable Lionel Messi. L'attaquant argentin est devenu ce dimanche le premier joueur à planter 400 buts dans le championnat espagnol. Il a atteint ce chiffre ahurissant en signant le but de 2-0 lors de la victoire barcelonaise face à Eibar.

Messi est donc le meilleur réalisateur de l'histoire de la Liga. Et son premier poursuivant, qui n'est autre que son ancien rival Cristiano Ronaldo, se trouve à 89 unités derrière. La marque établie est donc bien partie pour rester longtemps inaccessible, et il n'est pas sûr du tout qu'elle puisse être effacée un jour tant l'efficacité et la constance de la Pulga sont exceptionnelles (0,92 but/match en 434 rencontres depuis 2004).

A trente-et-un ans, Messi n'a pas encore fini de faire souffrir les défenses de la Liga. On peut même se demander s'il n'est pas plus prolifique que jamais vu les statistiques qu'il affiche cette saison. En seulement 16 parties, il a été directement impliqué dans 27 buts de sa formation (17 buts et 10 passes décisives). C'est dix unités de plus que n'importe quel autre joueur.

À noter aussi que depuis le 8 décembre dernier, il a toujours marqué au moins une fois en championnat (5 fois consécutives). Une date coïncide avec le verdict du Ballon d'Or. Est-ce sa quatrième place au classement de ce prestigieux prix auquel il tient tant qui l'a offensé et motivé pour retrouver le meilleur de son rendement ? Une hypothèse qui n'est pas à écarter.