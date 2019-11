Barça, Messi adoube De Jong : "Un joueur complet"

Le Barça traverse actuellement une période compliquée, mais Messi n'oublie pas de rendre hommage à ses coéquipiers.

Débarqué cet été en provenance de l’ contre 75 M€, Frenkie de Jong ravit tous les observateurs, son entraîneur et même certains de ses coéquipiers.

Et pas n'importe lesquels. Un certain Leo Messi a évoqué l'adaptation rapide du milieu néerlandais au sein du système catalan, évoquant des similitudes entre le Barça et et l'ancien club de De Jong, l'Ajax Amsterdam en termes de principes de jeu.

« Son adaptation à l’équipe a été facile car il avait une philosophie similaire à l’Ajax. Il a grandi avec la même idée et la même façon de jouer. Dans le pivot du milieu, il se sent plus à l’aise, mais il s’est bien adapté. Il aime avoir le ballon, faire des passes courtes, casser les lignes et avoir une foulée très rapide. C’est un footballeur complet », a indiqué La Pulga dans les colonnes du magazine Word Soccer.

Le Barça traverse actuellement une période compliquée avec un revers indigent concédé en contre et un nul décevant au terme d'une prestation mitigée face au Slavia Prague.