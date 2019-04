Barça : Marca accorde à Messi son but contre l'Espanyol

Après avoir accordé un "csc", le journal espagnol a finalement validé le but de Lionel Messi.

Devenu maître incontesté dans l'art des coups francs, Lionel Messi a finalement obtenu "gain de cause" pour son petit chef d'oeuvre dans le derby catalan contre l' (2-0) la semaine passée.

Le numéro 10 argentin avait botté un coup-franc parfait aux 20 mètres, qui était retombé comme une feuille morte, mais que le gardien adverse Victor Sanchez avait dévié dans son propre but. D'abord attribué au portier de l'Espanyol comme un but contre son camp, le but en question a finalement été accordé à Messi.

L'article continue ci-dessous

Un journaliste de Marca a revu son jugement pour trancher après un vote final dans la rédaction du très influent journal. Messi, qui avait aussi inscrit le deuxième but des Blaugrana, avait pu voir de nombreux socios du club catalan crier au scandale suite à la décision initiale, sur fond de polémique naissante, comme toujours lorsqu'il s'agit de l'actualité de la superstar argentine.

Toujours selon 'Marca', l'argument qui a fait pencher la balance en faveur de l'attaquant argentin est que le ballon prenait la direction du but et que si Víctor Sánchez ne l'avait pas touché, le but aurait aussi été marqué puisqu'il semblait évident que Diego López n'aurait pas pu intervenir.

Cette rectification a été envoyée par Marca à l’ESM, l’instance qui désigne le Soulier d'Or. Une compétition à distance récompensant les meilleurs buteurs européens de la saison, et dans laquelle Lionel Messi mène la danse avec 31 buts en championnat. Messi est suivi par Kylian Mbappé, qui affole lui aussi les compteur avec 27 réalisations.