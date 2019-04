Barça-Manchester United - Ernesto Valverde : "Il serait absurde de penser que nous avons un avantage"

Malgré le succès à l'aller (0-1), Ernesto Valverde ne s'enflamme pas avant la seconde manche contre Manchester United.

Messi : "Il va bien, il est parfaitement guéri du coup qu'il a subi. Après deux jours, il allait bien, même s'il était un peu assommé. Il n'a pas de problème pour le match de demain".



Comment gérer l'avantage : "Cela ne fait aucun doute, nous avons un but à l'extérieur mais ce n'est pas un résultat définitif, nous devons faire notre jeu et ne pas spéculer, nous allons essayer de les empêcher de marquer tout en respectant notre style de jeu. Nous voulons gagner, il serait absurde d'aller sur le terrain en pensant que nous avons un avantage".



Dembélé : "C'est une possibilité qu'il puisse commencer. L'autre jour, il avait déjà joué 60 minutes, ce que nous avions prévu, et il a été crescendo. Nous voulions qu'il soit disponible, ceux qui commenceront seront important mais aussi ceux qui finissent. ManbUnited a quelque chose de spécial et il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà remporté une comme celle d'il y a des années. Dembélé est en mesure de participer, je ne sais pas s'il faut jouer 90 minutes parce qu'il n'a pas joué depuis quatre semaines".

La suite : "Je pense que vous devez écrire votre destin, nous devons le faire demain et j'imagine que Manchester fera de même".



Ter Stegen : "C'est un joueur avec beaucoup de personnalité, il l'avait déjà quand je suis arrivé, il m'a surpris à cet égard à cause de son humeur, il nous transmet beaucoup de sécurité et il est aussi jeune malgré son expérience, il a une longue carrière devant lui".



L'état d'esprit : "Il n'y a pas de peur, il y a une formidable excitation sur le fait que nous sommes prêts à nous battre contre une grande équipe. Tout peut arriver parce que nous sommes de bonnes équipes et qu'il y a quelque chose de grand au bout avec la demi-finale."



La peur ? : "Ce que je crains le plus, c'est leur esprit, mais aussi leur puissance et leur vitesse. Ils vont vite si vous leur donnez de l'espace. Nous les respectons pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont et pour l'histoire qu'ils ont derrière, mais avant cela, nous devons jouer comme nous sommes et essayer d’être meilleurs".



: "Je ne sais pas quelle approche ils peuvent avoir mais nous avons des références dans ce qu'ils ont fait en Champions League cette année et ils ont remporté trois de leur quatre matches à l'extérieur, nous devons être vigilants mais chaque équipe sera fidèle à ce qu'elle fait régulièrement, en fonction de la puissance de ses joueurs. Nous devrons faire notre chose".