Barça : Lionel Messi sportif le mieux payé en 2019 selon Forbes

Selon le célèbre magazine Forbes, Lionel Messi a été le sportif le mieux payé en 2019.

Comme chaque année, le magazine américain Forbes a publié son classement des sportifs les plus riches au monde.

Le média classe ainsi les champions ayant touché le plus d'argent depuis le début de l'année 2019. Et si Cristiano Ronaldo ou Neymar sont les rois des réseaux sociaux, c'est bien Lionel Messi qui a bénéficié du plus gros pactole.

La star du Barça aurait touché 127 millions de dollards, dont 92 millions de salaires et 35 de sponsoring. Un montant grandement dû à son nouveau contrat très lucratif avec le club catalan, qui en fait le joueur le mieux payé au monde. Derrière lui, chose peu commune, deux footballeurs suivent.

Et sans surprise, c'est Cristiano Ronaldo, transféré il y a un an à la , et la superstar brésilienne du PSG Neymar, qui complètent le podium avec respectivement 109 millions de dollards touchés par CR7 et 105 millions récoltés par le numéro 10 de la Seleçao. Les Français Paul Pogba (44e), Kylian Mbappé (55e) et Antoine Griezmann (75e) sont plébiscités.

Au-delà du football, le basket reste le sport le plus représenté dans le classement des 100 sportifs les mieux payés. Pas moins de 35 joueurs de NBA y figurent, dont la superstar LeBron James (classée au 8e rang) et son rival Stephen Curry (9e).