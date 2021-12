Barça : Ligue Europa, nouvelle ère… Les mots forts de Xavi après l’élimination

La dernière fois que le FC Barcelone a joué la Ligue Europa ? En 2004, lorsque cette dernière s'appelait encore Coupe de l'UEFA, avec une élimination dès les huitièmes de finale face aux Écossais du Celtic. La dernière fois que le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions dès les poules ? C’était en 2000. Et rebelote cette année, 21 ans plus tard donc, après cette nouvelle leçon prise par le Bayern Munich (0-3).

Pour la quatrième fois de sa prestigieuse histoire, le Barça ne jouera pas la seconde partie de la C1. Le Bayern, déjà assuré de finir en tête, n’a laissé aucune chance à l’équipe de Xavi (0-3) mercredi à l’Allianz Arena. Et après le coup de sifflet final, celui qui s’est assis sur le banc barcelonais avant les deux derniers matchs de la phase de poules n’a pas caché sa frustration. Au contraire.

"Ramener le Barça là où il mérite d'être, c'est-à-dire pas en Ligue Europa"

La Ligue Europa ? Xavi estime que le Barça n’y est pas à sa place, tout simplement. "J’ai dit aux joueurs qu'une nouvelle ère commençait, que nous devions être plus exigeants envers nous-mêmes et que ce match devait être un tournant pour travailler ensemble et changer la dynamique. La Ligue Europa, c'est notre réalité et nous ne pouvons pas nous le permettre", a assené le jeune coach.

"Je me sens responsable parce que je suis en charge de l'équipe, je pensais que nous pouvions être plus compétitifs et la réalité est que nous ne l'avons pas été. Aujourd'hui, nous repartons de zéro et nous allons travailler pour amener le Barça là où il mérite d'être, c'est-à-dire pas en Ligue Europa, mais au sommet en Ligue des Champions", a conclu Xavi. L’Espagnol a du pain sur la planche…