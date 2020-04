​ Barça - Les maillots de la saison prochaine ont fuité !

Comme chaque année, Footy Headlines a fait fuiter les maillots du Barça prévus pour la saison prochaine.

Cette fois-ci, c’est une certitude : il n’y aura plus de damiers la saison prochaine sur le maillot domicile du . Tout le monde l’annonçait, et le site Footy Headlines a confirmé la nouvelle ce mardi.

Comme vous pouvez le voir, les bandes verticales vont faire le retour, avec le col en jaune. Un maillot finalement très similaire à celui de la saison 2010-2011, lorsque le Barça avait remporté la 4e Ligue des Champions de son histoire.

De son côté, le maillot extérieur délaissera le jaune pour n’être vêtu que de noir ! Le logo de l’équipementier et du sponsor principal seront en or, tout comme celui du club.

Le rose détonne !

Le maillot third est sans doute le plus original ! Baptisée "Pink Beam", le faisceau rose, cette tunique aura une sorte de bleu turquoise en guise de col, couleur qu’on retrouve également aux extrémités des manches et sur le logo du club.