Barça - L'entraîneur du Betis préfèrerait "que Messi ait un rhume"

Alors que Lionel Messi devrait être prêt pour disputer la rencontre de dimanche soir (21h00), l'entraîneur du Betis a ironisé en conférence de presse.

Dixième de la saison dernière, le a débuté son exercice 2019-2020 par une défaite inaugurale contre Valladolid (2-1). Un résultat décevant pour les nouveaux partenaires du Français Nabil Fekir, d'autant que pour rebondir, les Andalous devront se frotter au dimanche soir (21h00), au Camp Nou. Un déplacement forcément périlleux, d'autant que le Barça, déjà défait à Bilbao (1-0), aura à coeur de se racheter.



Des Catalans revanchards, qui pourraient, de surcroît, compter sur le retour de leur maître à jouer et quintuple Ballon d'Or en la personne de l'Argentin Lionel Messi. La star du Barça est en effet sur le point de revenir de sa blessure, au grand désespoir de Rubi, l'entraîneur du Betis.

D'ailleurs, ce dernier croise les doigts pour que le numéro 10 du Champion d' ne puisse pas disputer la rencontre. Sans aller jusqu'à lui souhaiter une blessure, Rubi ne dirait toutefois pas non à un petit virus, suffisant pour lui faire manquer le match de dimanche.

Lionel Messi de retour ? Rubi espère un rhume pour l'Argentin

"Je pense que Messi va jouer dès le début. C’est ce que je pense. Je préférerais que Messi ait un rhume, pas une blessure, mais un rhume pour qu’il ne puisse pas jouer", s'est en effet amusé le technicien en conférence de presse d'avant match.

De plus, l'entraîneur des Andalous a été interrogé sur la potentielle venue de Neymar, toujours désireux de quitter le Paris Saint-Germain pour revenir au FC Barcelone. Selon lui, le niveau de jeu du Brésilien est si élevé qu'il figure dans les cinq meilleurs au monde.



"Je ne suis pas à même de dire si Barcelone devrait signer ou non Neymar, mais j'ai travaillé avec lui et il est l'un des cinq meilleurs au monde. Avoir l'un des cinq meilleurs au monde est merveilleux", a ainsi confié Rubi. Une chose est sûre, Neymar ne sera pas de la partie dimanche soir pour affronter le Betis. Plutôt une bonne nouvelle pour les visiteurs, eux qui auront déjà fort à faire avec Lionel Messi, Antoine Griezmann et Luis Suarez...