Barça : Le sacrifice de Busquets et Alba pour Aguero

Les deux cadres du Barça ont accepté un gros sacrifice financier pour permettre à l'attaquant argentin dêtre enregistré.

Le FC Barcelone a annoncé mardi que Jordi Alba et Sergio Busquets ont accepté des réductions et des reports de salaire, comme l'avait précédemment rapporté la presse catalane.

Le sacrifice consenti par Alba et Busquets a permis au club d'enregistrer Sergio Aguero pour la nouvelle saison de Liga et a également étendu son plafond de dépenses, a précisé le Barça.

Alba et Busquets deviennent les deuxième et troisième joueurs à accepter de tels accords avec le Barça, après Gerard Piqué plus tôt en août.

"Les réductions de salaire de Sergio Busquets et Jordi Alba, deux des quatre capitaines de l'équipe première, signées ce mardi ont permis au FC Barcelone d'atteindre deux objectifs : l'enregistrement de Sergio Agüero auprès de la Ligue espagnole de football (LFP) et l'extension de la limite du club en ce qui concerne les règlements du fair-play financier", a déclaré le Barça dans un communiqué diffusé sur son site officiel et ses canaux sociaux.

"Sergio et Jordi Alba ont accepté des changements dans les conditions financières de leurs contrats qui comprenaient une réduction de salaire pour cette saison et le report des paiements pour les années restantes."

"Le geste des deux joueurs fait suite à l'accord récemment signé par Gerard Piqué qui a également permis à ses coéquipiers Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj d'être enregistrés auprès de la ligue", rappelle la formation Blaugrana.

"Ainsi, le FC Barcelone a terminé l'enregistrement de ses joueurs auprès de la LFP", précise ainsi la note du club catalan, ce mardi.