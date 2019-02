Barça - Le domicile de Kevin-Prince Boateng cambriolé

Pendant que le Barça venait à bout de Valladolid (1-0), le domicile de l'attaquant Kevin-Prince Boateng a été cambriolé samedi soir.

Arrivé cet hiver au FC Barcelone en provenance de Sassuolo pour permettre à l'attaquant Luis Suarez de pouvoir souffler, Kevin-Prince Boateng était titulaire samedi soir, lors de la victoire des siens face à Valladolid, pour le compte de la 24ème journée du championnat d'Espagne.

300 000 euros de bijoux dérobés

L'occasion pour l'ancien joueur de l'AC Milan et de l'Eintracht Francfort de faire ses preuves aux côtés de ses compères d'attaque Lionel Messi et Ousmane Dembélé, qui plus est devant les nombreux supporters venus garnir les travées du Camp Nou. Néanmoins, force est de constater que la soirée n'a pas été une réussite pour le frère du Bavarois Jérôme Boateng, resté muet et ayant affiché certaines lacunes dans le jeu, le tout dans une rencontre globalement laborieuse.

Pire, à en croire les informations du quotidien ibérique Mundo Deportivo, le domicile de Kevin-Prince Boateng a été cambriolé pendant la rencontre. En effet, les intrus auraient dérobé l'équivalent de 300 000 euros de bijoux à l'attaquant, ainsi qu'une somme d'argent. C'est le joueur lui-même qui en a fait la douloureuse découverte à son retour chez lui. Arrivé cet hiver, l'international ghanéen aux 14 sélections aurait pu connaître meilleure adaptation à son nouvel environnement...