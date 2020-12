Barça - "Laissez Valdano revenir" : Koeman taquine Griezmann

Depuis son interview accordée à Jorge Valdano, Antoine Griezmann marche sur l’eau avec le Barça. Et Ronald Koeman apprécie.

Un "golazo" qui a fait le tour du monde la semaine passée, et une madjer qui risque d’avoir le même effet inscrite ce mercredi face à Ferencvaros (4-0) : Antoine Griezmann ne plaisante plus.

Place au jeu, Griezmann n'a pas menti

Le Tricolore a prévenu son monde lors d’une interview accordée à Jorge Valdano sur Movistar+ il y a plus d’une semaine : place au jeu. Il y a les mots, et il y a les actes. Mais comment expliquer ce réveil de Griezmann ?

Évidemment, son placement dans l’axe y est pour beaucoup, et surtout avec un attaquant devant lui en la personne de Martin Braithwaite. L’absence de Lionel Messi a peut-être également joué hier, mais toujours est-il que Ronald Koeman en redemande.

Koeman : "C'est une question de confiance"

Mais alors, comment faire pour avoir un Griezmann rayonnant chaque semaine ? Le technicien néerlandais a une idée : ramener Valdano avant chaque match !

"Laissez Valdano venir chaque semaine alors, a ironiquement déclaré Koeman. Plus sérieusement, c’est une question de confiance. Griezmann a toujours travaillé dur pour améliorer son jeu et son efficacité. Maintenant, les buts arrivent et il est convaincu de sa qualité. Espérons que cette séquence se poursuive." Les supporters croisent les doigts.